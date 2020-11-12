محمد بن مسعود - الدمام - بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 03:56 PM بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها Advertisements خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا ،

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