، طلاب هولنديون يبتكرون سيارة كهربائية من النفايات ،

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ابتكر طلاب هولنديون سيارة كهربائية تعمل بكامل طاقتها ومصنوعة بالكامل من النفايات، بما في ذلك المواد البلاستيكية، التي تستخرج من البحر وزجاجات البولي إيثيلين المعاد تدويرها، والقمامة المنزلية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).
وأوضحت الجامعة التقنية في أيندهوفن، أن السيارة ذات اللون الأصفر الزاهي والرياضية ذات المقعدين، التي أطلق عليها الطلاب اسم "لوكا"، يمكن أن تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا (56 ميلاً) في الساعة، وتصل إلى 220 كيلومترًا عند شحنها بالكامل.
من ناحيتها، بينت مديرة المشروع ليزا فان إيتين، أن هيكل السيارة مصنوع من الكتان وزجاجات بولي إيثيلين مُعاد تدويرها، وفي الداخل استخدمت النفايات المنزلية غير المصنفة.
وأضافت أن فريق المشروع استخدم البلاستيك الصلب الموجود عادة في أجهزة التلفزيون والألعاب وأدوات المطبخ في جسم السيارة، بينما تتكون وسائد المقعد من جوز الهند وشعر الخيل.
وأفادت "إيتين" بأن السيارة صُممت وصُنعت من قبل مجموعة من 22 طالبًا في حوالي 18 شهرًا، في محاولة لإثبات إمكانية الهدر.
طلاب هولنديون يبتكرون سيارة كهربائية من النفاياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-12
ابتكر طلاب هولنديون سيارة كهربائية تعمل بكامل طاقتها ومصنوعة بالكامل من النفايات، بما في ذلك المواد البلاستيكية، التي تستخرج من البحر وزجاجات البولي إيثيلين المعاد تدويرها، والقمامة المنزلية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).
وأوضحت الجامعة التقنية في أيندهوفن، أن السيارة ذات اللون الأصفر الزاهي والرياضية ذات المقعدين، التي أطلق عليها الطلاب اسم "لوكا"، يمكن أن تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا (56 ميلاً) في الساعة، وتصل إلى 220 كيلومترًا عند شحنها بالكامل.
من ناحيتها، بينت مديرة المشروع ليزا فان إيتين، أن هيكل السيارة مصنوع من الكتان وزجاجات بولي إيثيلين مُعاد تدويرها، وفي الداخل استخدمت النفايات المنزلية غير المصنفة.
وأضافت أن فريق المشروع استخدم البلاستيك الصلب الموجود عادة في أجهزة التلفزيون والألعاب وأدوات المطبخ في جسم السيارة، بينما تتكون وسائد المقعد من جوز الهند وشعر الخيل.
وأفادت "إيتين" بأن السيارة صُممت وصُنعت من قبل مجموعة من 22 طالبًا في حوالي 18 شهرًا، في محاولة لإثبات إمكانية الهدر.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:13 PM
صنعت في 18 شهراً
ابتكر طلاب هولنديون سيارة كهربائية تعمل بكامل طاقتها ومصنوعة بالكامل من النفايات، بما في ذلك المواد البلاستيكية، التي تستخرج من البحر وزجاجات البولي إيثيلين المعاد تدويرها، والقمامة المنزلية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).
وأوضحت الجامعة التقنية في أيندهوفن، أن السيارة ذات اللون الأصفر الزاهي والرياضية ذات المقعدين، التي أطلق عليها الطلاب اسم "لوكا"، يمكن أن تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا (56 ميلاً) في الساعة، وتصل إلى 220 كيلومترًا عند شحنها بالكامل.
من ناحيتها، بينت مديرة المشروع ليزا فان إيتين، أن هيكل السيارة مصنوع من الكتان وزجاجات بولي إيثيلين مُعاد تدويرها، وفي الداخل استخدمت النفايات المنزلية غير المصنفة.
وأضافت أن فريق المشروع استخدم البلاستيك الصلب الموجود عادة في أجهزة التلفزيون والألعاب وأدوات المطبخ في جسم السيارة، بينما تتكون وسائد المقعد من جوز الهند وشعر الخيل.
وأفادت "إيتين" بأن السيارة صُممت وصُنعت من قبل مجموعة من 22 طالبًا في حوالي 18 شهرًا، في محاولة لإثبات إمكانية الهدر.
، طلاب هولنديون يبتكرون سيارة كهربائية من النفايات ،
المصدر : الخليج 365
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