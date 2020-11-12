شكرا لمتابعة خبر عن موجة باردة تجتاح المملكة خلال الـ 72 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور زياد الجهني من موجة باردة لمدة الـ 72 ساعة القادمة .

وأكد " الجهني " أنه من المتوقع موجة باردة على الحدود الشمالية ، والجوف ، وحائل " وأجزاء من الوسطى بإتجاه القصيم ومنطقة الرياض وشمال الشرقية .

وأوضح أن الموجة الباردة تبدأ من هذه الليلة على شمال المملكة ثم تتعمق لباقي المناطق .