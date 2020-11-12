شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، صلاحية تأشيرة الخروج النهائي لجميع الوافدين.

‏‎قالت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يوماً من تاريخ الاصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع الى صلاحية هوية مقيم.

جاء ذلك بعدما تلقت الجوازات استفسار من أحد المتابعين حول صلاحية تأشيرة الخروج النهائي