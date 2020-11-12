شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معجزة شفاء الطفلة "نورة" المصابة بمرض شرس بعد تدخل برنامج "الجينيوم السعودي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجح برنامج "الجينيوم السعودي " في تشخيص طفلة مصابة بورم في الدماغ نتيجة طفرة جينية نادرة بعد طول فترة معاناتها وأسرتها منه ما تسبب في نجاتها منه .
ونشر البرنامج الوطني الرائد لعلاج الأمراض الوراثية فيديو يكشف قصة الفتاة التي تكلل شفائها – بحمد الله – بعد جهود فريق البرنامج .
وأكدت الدكتورة ملك عابد الثقفي أن الطفلة نورة كانت تعاني من الورم وهو من أحد أشرس الأمراض ، وشاركها الرأي الطبيب المعالج الدكتور موسى الحربي مؤكداً أن هذا المرض من أخطر الأمراض ونسبة نجاة الأطفال متدنية للغاية .
كما أكدت " الثقفي " أنه بعد علاجها في المرة الأولى عاد المرض من جديد ، وتمت مناقشة الأمر حتى تم التوصل للعيب الجيني الذي يقف وراء الورم الخطير .
وروى الأطباء اللحظات العصيبة التي مرت عليهم من الجانبين المهني والإنساني وسباق الزمن لإنقاذ الطفلة التي لم تعد تتحمل المرض العضال ، حتى تم تمكنوا من اكتشاف دواء يعالجها بدون جراحة وتم التواصل لإستيراده من الخارج نظراً لعدم توفره في الشرق الأوسط كله .
وتعافت الطفلة من المرض منذ عام وتعيش حياتها الطبيعية كسائر الأطفال الآن .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معجزة شفاء الطفلة "نورة" المصابة بمرض شرس بعد تدخل برنامج "الجينيوم السعودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.