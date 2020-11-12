شكرا لمتابعة خبر عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في ⁧‫الجوف‬⁩ و⁧‫الباحة‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): كشفت الإدارة العامة للمرور عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في ⁧‫الجوف‬⁩ و⁧‫الباحة‬⁩. كشفت الإدارة العامة للمرور عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في ⁧‫الجوف‬⁩ و⁧‫الباحة‬⁩. وأكدت، وفقا لـ"عكاظ"، أن ذلك سيتم خلال الأسبوعين القادمين، مشدداً على أن الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق. ونوهت باستخدام التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي لرصد مثل هذه المخالفات.

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