شكرا لمتابعة خبر عن صور أولية توضح ما تعرضت له سفارة المملكة في هولندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صور أولية عما تعرضت له سفارة المملكة في هولندا فجر اليوم الخميس من إطلاق النار .

وأبانت الصور آثار طلقات الرصاص المتعددة على نوافذ السفارة وجدرانها بشكل متفرق، وعمليات البحث والتحقيق لرجال الأمن .

وتحقق الشرطة الهولندية في الواقعة وملابساتها ، غير أنها لم تصدر بيان رسمي حتى الآن .

ووفقاً لوسائل إعلام فقد تم إطلاق 20 رصاصة أحدثت ثقوب في الجدران لكن لم تقع أي إصابات .

Advertisements

إقرأ أيضا: