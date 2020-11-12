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شكرا لمتابعة خبر عن صور أولية توضح ما تعرضت له سفارة المملكة في هولندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صور أولية عما تعرضت له سفارة المملكة في هولندا فجر اليوم الخميس من إطلاق النار .
وأبانت الصور آثار طلقات الرصاص المتعددة على نوافذ السفارة وجدرانها بشكل متفرق، وعمليات البحث والتحقيق لرجال الأمن .
وتحقق الشرطة الهولندية في الواقعة وملابساتها ، غير أنها لم تصدر بيان رسمي حتى الآن .
ووفقاً لوسائل إعلام فقد تم إطلاق 20 رصاصة أحدثت ثقوب في الجدران لكن لم تقع أي إصابات .
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