شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاقة الإنفلونزا الموسمية بكورونا ويوجه نصيحة هامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هناك تشابه في الأعراض بين الإتفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ، فضلاً عن تشابه الفئات المعرضة للخطر من الفيروس عند الإصابة به .
وقال أن التشابه إلى حد كبير ومن الصعب التفريق بين أعراض المرضين إذ أن فيروس كورونا المستجد لا زال يخضع للدراسات والأبحاث ، وستكون الأعراض الرئيسية هي السعال أو ضيق التنفس أو إرتفاع الحرارة .
وأوصى " العبد العالي " بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من تلك الأعراض وسهولة التفرقة بين الإصابتين فضلاً عن تقليل الخطر عند حدوث الإصابة .
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