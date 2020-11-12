التأمينات الاجتماعية: 4 شروط لصرف أجر العامل عند العجز عن العمل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشترك يستحق، في حالة عجزه عن العمل لأسباب صحية؛ أن يكسب أجرًا يساوي، على الأقل، ثلث الأجر السابق الذي كان يتلقاه.

وأشارت مؤسسة التأمينات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر» إلى أن المشترك يعتبر عاجزًا عن العمل متى استحال عليه العمل بسبب حالته الصحية، على أن تستمر حالة العجز لديه 6 أشهر أو أكثر.

شروط صرف معاش العجز

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط الضرورية اللازمة التي يبقى صرف المعاش مرهونًا بتوافرها، وتتمثل في:

– أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الـ60.

– أن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.

– توافر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو 18 شهرًا متقطعة.

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– إثبات حالة الحجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال 18 شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

كيف يحسب المعاش؟

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يحسب معاش العجز غير المهني بالطريقة التي يحتسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ 1983.75 ريال أو نسبة 50% من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين، أو أيهما أكثر.

وأشارت المؤسسة إلى أن المشترك العاجز يخضع لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الـ60، وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًّا.

كما لفتت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى إمكانية أن يزداد معاش العجز غير المهني بنسبة 60% كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على ألا تزيد عن مبلغ 3500 ريال. ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الـ65 لتصبح بعدها معونة نهائية.

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