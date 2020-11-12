الشرطة بادرت بإغلاق مسرح الجريمة
بدأت الشرطة الهولندية، التحقيق في واقعة إطلاق النار على مبنى السفارة السعودية في مدينة لاهاي؛ حيث تم إطلاق أكثر من 20 رصاصة فجر اليوم دون وقوع أي إصابات.
ونشر موقع «Nos» الهولندي، مقطع فيديو، تظهر فيه قوات الشرطة بشكل مكثف في مكان الحادث، وذلك بعد إصدار أمر بإغلاق المكان؛ لمواصلة التحريات.
وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مجهولًا أطلق أكثر من 20 رصاصة على السفارة السعودية، دون وقوع أي إصابات؛ ولكن أحدثت تلك الرصاصات بعض الثقوب في الواجهة الرئيسة للسفارة.
#Breaking: Around 06:00AM in the early morning in the the city of "The Hague", a suspect shot at least 20 bullets at the Embassy building of Saudi Arabia. #Netherlands pic.twitter.com/1eJxE77Rax— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 12, 2020
#Breaking: Around 06:00AM in the early morning in the the city of "The Hague", a suspect shot at least 20 bullets at the Embassy building of Saudi Arabia. #Netherlands pic.twitter.com/1eJxE77Rax— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 12, 2020
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إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا.. والشرطة تبدأ التحقيق
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. انتشار أمني حول سفارة السعودية بهولندا بعد حادثة إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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