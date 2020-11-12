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بالفيديو.. انتشار أمني حول سفارة السعودية بهولندا بعد حادثة إطلاق النار

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الشرطة بادرت بإغلاق مسرح الجريمة

بدأت الشرطة الهولندية، التحقيق في واقعة إطلاق النار على مبنى السفارة في مدينة لاهاي؛ حيث تم إطلاق أكثر من 20 رصاصة فجر اليوم دون وقوع أي إصابات.

ونشر موقع «Nos» الهولندي، مقطع فيديو، تظهر فيه قوات الشرطة بشكل مكثف في مكان الحادث، وذلك بعد إصدار أمر بإغلاق المكان؛ لمواصلة التحريات.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مجهولًا أطلق أكثر من 20 رصاصة على السفارة السعودية، دون وقوع أي إصابات؛ ولكن أحدثت تلك الرصاصات بعض الثقوب في الواجهة الرئيسة للسفارة.

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