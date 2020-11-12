صور توثِّق إطلاق 20 رصاصة على مقر السفارة السعودية بهولندا

أحدثت ثقوبًا في الواجهة الرئيسة للمبنى..
وثقت صور حادث إطلاق النار الذي تعرضت له السفارة السعودية في هولندا، فجر اليوم الخميس.
وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مجهولًا أطلق أكثر من 20 رصاصة على السفارة السعودية.
وبيَّنت الصحيفة أنه لم تقع أي إصابات؛ لكن الرصاصات أحدثت بعض الثقوب في الواجهة الرئيسة للسفارة.
وكشفت الشرطة الهولندية عن أن الضباط أغلقوا مكان الحادث وتُجري فرق الطب الشرعي تحقيقًا، مشيرة إلى أنه لم يُعرَف الدافع وراء إطلاق النار.
ولاهاي هي مقرٌ للعديد من محاكم الأمم المتحدة والهيئات القضائية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
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