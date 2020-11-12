جامعة الملك خالد تعلن شروط ومواعيد التحويل الداخلي والخارجي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواعيد فتح البوابة الإلكترونية (أكاديميا) لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى اعتبارًا من يوم 20 جمادى الأولى وحتى الـ 25 من الشهر نفسه.

كما تستقبل العمادة طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) بدءًا من اليوم الأول من شهر جمادى الأولى وحتى اليوم الـ 25 من الشهر نفسه.

التحويل الخارجي

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، أن آلية التحويل الخارجي تتمثل في عدة خطوات كالتالي:

1- يقوم الطالب/الطالبة بالدخول على موقع عمادة القبول والتسجيل (أكاديميًا) من خلال الرابط الآتي:

2- إدخال البيانات كما هو مطلوب وموضح في الموقع ​( البوابة الإلكترونية ).

3- يقوم الطالب/الطالبة بتحميل المستندات الخاصة بالتحويل على صيغة (PDF)، ومن ثم تحميلها على الموقع. وبعد ذلك يتم حفظ الطلب.

4- على الطالب/الطالبة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا على نفس الموقع، ليتم معرفة الموافقة على طلبه من عدمها.

وحددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، الشروط المطلوبة للتحويل الخارجي والتي تتمثل في:

- أن يكون (الطالب/الطالبة) سعوديًا أو من أم سعودية ومقيدًا في جامعة سعودية حكومية.

- إنهاء السنة التحضيرية إن وجدت ، وتحديد التخصص المناظر ما لم يكن لجامعة الملك خالد وجهة نظر أخرى .

- خضوع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص ، وتكون المفاضلة بين الطلاب /الطالبات وفقًا لمعدلاتهم التراكمية.

- أن يكون لدى الطالب/الطالبة معدل تراكمي لا يقل عن فصلين دراسيين ، ولا يزيد عن أربعة فصول دراسية.

- الالتزام التام بالفترة الزمنية للتحويل ، ومتابعة الطلب.

- اجتياز أية اختبارات يتطلبها القسم أو الكلية المحول إليها إن وجدت.

- الالتزام التام بالحد الأدنى لمعدل التحويل الخارجي يشترط أن لا يقل معدل التحويل الخارجي عن أدنى معدل للتحويل الداخلي.

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- يتوقف قبول طلب التحويل (الداخلي/الخارجي) على العدد الشاغر في كل قسم.

وأشارت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، إلى أن المستندات المطلوبة للتحويل الخارجي والتي تتمثل في:

- نموذج تحويل معتمد من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة المقيد بـها .

- سجل أكاديمي ( أصل ومصدق).

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- صورة من بطاقة الهُوية أو بطاقة العائلة للطالبات فقط.

التحويل الدخلي

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، أن آلية التحويل الداخلي تتمثل في عدة خطوات كالتالي :

- على (الطالب/الطالبة) تقديم طلب التحويل عن طريق ( البوابة الإلكترونية ( على موقع الجامعة الإلكتروني خلال فترة التحويل المعلنة.

- على الطالب / الطالبة متابعة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة. علمًا بأن التحويل هذه الفترة تشمل تغيير نوع الدراسة ، وهو كما يأتي:

التحويل من انتظام إلى انتساب ، والعكس (طالبات ). تتقدم الطالبة بطلب عن طريق البوابة الإلكترونية مع العلم بأن المعدل المطلوب للتحويل من انتساب إلى انتظام هو ( 3 من 5 ) ، وتجاوز فصلين دراسيين .

تغيير الدرجة العلمية ، وهو كما يأتي : (التحويل من دبلوم إلى بكالوريوس والعكس):

يتطلب التحويل من درجة الدبلوم إلى درجة البكالوريوس: أن يمضي الطالب/الطالبة أربعة فصول دراسية ، وأن يتم الحصول على معدل 4) مــن(5.

التحويل من درجة البكالوريوس إلى درجة الدبلوم : يتقدم الطالب/الطالبة بطلب عن طريق البوابة الإلكترونية.

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