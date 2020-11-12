السعودية اليوم / غينيا تسجل 32 إصابة جدية بفيروس كورونا



كوناكري 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

سجلت غينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا، بلغ 12 ألفًا و 516 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.

// انتهى //

14:51ت م

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كوناكري 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسجلت غينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا، بلغ 12 ألفًا و 516 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.// انتهى //14:51ت م0073

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