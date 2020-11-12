السعودية اليوم / الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تطلق مشروع "حاضن" للتدريب المنتهي بالتوظيف



جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة مشروع "حاضن"، المختص بالتدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، وذلك خلال الملتقى الأول لمديري الموارد البشرية الذي عقد اليوم افتراضياً، بحضور مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، ومشاركة 250 مختصاً في قطاع التدريب والتوظيف.

وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي، أن هذا المشروع يعزز سعي الكلية في إطار التنسيق الوظيفي ودورها في توفير فرص وظيفية لمتدربات الكلية، وتأهيلهم في مختلف المجالات، وذلك تناغماً مع مخرجات ملتقى الموارد البشرية التي من أبرزها تبني القطاع الخاص لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لخريجات الكلية.

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14:38ت م

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