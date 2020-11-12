السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق الدبلومات المهنية تلبية لاحتياجات سوق العمل



جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من الدبلومات المهنية الملائمة لسوق العمل خلال العام الدراسي الحالي؛ بهدف الارتقاء بالمجتمع تثقيفاً وتعليماً وتدريباً من خلال برامج متميزة تواكب تطلعاتهم وإمكانياتهم إضافة للدورات المتقدمة المتخصصة في إطار تفعيل الشراكة الحقيقية مع المجتمع لتلمس احتياجاته و الاستجابة لمطالبه.

وشملت الدبلومات المهنية المسؤولية الاجتماعية، والإرشاد النفسي، وإدارة الأزمات، ومفاهيم إدارة الجودة، وأساسيات التصنيع الصيدلاني، وأنظمة الميكاترونكس والأتمتة، والأمن الصناعي والحراسات، وهندسة التصنيع، وصناعة المحتوى الإعلامي.

وتلبي الدبلومات المهنية التي تقدمها الجامعة احتياجات سوق العمل في إدارة خدمات الحج والعمرة، وإدارة المعارض والمؤتمرات، وإدارة الترفيه، والمرافعات الشرعية، والاستزراع المائي، والمهارات الحياتية، والإرشاد الصحي المدرسي في حين تغطي الدبلومات الأكاديمية النوعية "ما بعد الثانوية" مجالات العلاقات العامة، والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، والمبيعات الاحترافية، واللغة الإنجليزية، والسكرتارية الطبية والمصنفة جميعها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت الجامعة إلى الانخراط في مثل هذه الدبلومات التي تقدم كخدمات متنوعة في مجالات مختلفة لكافة أفراد المجتمع، وذلك سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، في الرقي وتطوير الموارد البشرية وصولاً لضمان دفع عجلة التنمية الوطنية بالرقي بمستوى أفراد المجتمع علمياً وفكرياً ومهارياً.

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14:36ت م

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