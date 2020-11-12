السعودية اليوم / مدير معهد الإدارة العامة : خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يعكس بجلاء وضوح الرؤية التنموية الشاملة للمملكة



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

نوه معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان ، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من دورة مجلس الشورى الثامنة، وتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية .

وقال : إن الخطاب الملكي الكريم يعكس بجلاء وضوح الرؤية التنموية الشاملة للمملكة، المتجسدة في رؤية المملكة 2030 التي أكد خادم الحرمين الشريفين أنها خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، حيث أسهمت الرؤية - كما أوضح الخطاب الملكي - خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، وتمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، ودفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ، إلى جانب صيانة الوطن وحماية مكتسباته عبر القضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام.

وأوضح معاليه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - محل عناية واهتمام العالم، ويأتي في مرحلة مهمة، تعكس مكانة المملكة ودورها الرائد عالمياً، وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 ، في ظل الظروف الاستثنائية ، حيث عبر - رعاه الله - عن تطلعه خلال عقد قمة العشرين برئاسة المملكة هذا الشهر إلى إيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين، وصياغة مناهج جماعية بشأن القضايا التي تستوجب التعاون الدولي وصنع مستقبل مزهر للمنطقة والعالم.

// انتهى //

14:35ت م

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