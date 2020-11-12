السعودية اليوم / 71 مدرسة في مبادرة " تمام" بتعليم عسير



أبهـا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

دشّن مدير تعليم عسير سعد الجوني اليوم, مبادرة " تمام ", التي قدمها فريق العمل بوحدة تطوير المدارس بتعليم المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى تطوير وإثراء ومعالجة مكونات منصة التعليم عن بعد " مدرستي " , من خلال دراسة ميدانية تستهدف عدة شرائح تتعامل مع المنصة, لحصر أبرز الإيجابيات والمميزات ودعمها ، وإيجاد الحلول للمعوقات.

وأكد الجوني أن المبادرة ستسهم في تطوير العمل في المنصة على المستويات التعليمية والفنية والإدارية، وإثراء وتعزيز الجوانب الإيجابية, والعمل على تجويد العمل, وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات.

بدورها أوضحت مديرة وحدة تطوير المدارس بتعليم عسير بهية الحفظي، أن المبادرة جاءت انطلاقاً من مبدأ تكامل الجهود لدعم وتطوير منصة " مدرستي " ومواجهة التحديات، لافتة إلى أنها تستهدف منسوبي ومنسوبات المدارس المشاركة ببرنامج " تطوير " والبالغ عددها 71 مدرسة, وتشمل عدة شرائح تتضمن قائد المدرسة والمعلمين والمعلمات, والمرشدين والمرشدات ومسؤولي ومسؤولات الدعم الفني والطلاب والطالبات.

// انتهى //

14:18ت م

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