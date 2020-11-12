شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الخميس.

Advertisements وقالت الهيئة، في نشرتها: الطقس-بمشيئة الله تعالى-الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية ( الشمالية منها)،كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

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