شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يدشن 3 مؤسسات أهلية ويكرم شركاء النجاح في مؤشر الجودة والان نبدء بالتفاصيل

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، انطلاقة ثلاث مؤسسات أهلية غير ربحية (ريف، تنمية الغطاء النباتي، سقاية)، لتكون الذراع المكين للوزارة في تحقيق تطلعاتها في خدمة القطاع غير الربحي، ويكرم شركاء النجاح في تحقيق الوزارة إنجاز ٩٩% في مؤشر نضج وجودة الاداء للوحدات الإشرافيه على الكيانات غير الربحية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الحفل الذي أقيم في الوزارة اليوم.

وبهذه المناسبة، قال نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي: "نشهد اليوم ولله الحمد انطلاقة ثلاث مؤسسات غير ربحية، لتكون الذراع المكين للوزارة في تحقيق تطلعاتها لخدمة قطاع التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وكذلك قطاع تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والمحافظة عليه، وقطاع تنمية مصادر الموارد المائية والمحافظة عليها وتأمين إمداداتها".

وأكد المشيطي، أن هذا التدشين يأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة المملكة بالقطاع غير الربحي، وجعله الشريك الاستراتيجي لها في التنمية والازدهار، وإيماناً من الوزارة بدورها الكبير في دعم نمو هذا القطاع الحيوي.

Advertisements

من جهته قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ، ماجد الغانمي بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى للتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمكينها من المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية، حيث تم ربط هذا الأمر بمؤشر الأداء لدينا في الوزارة. لذلك يسرني أن أقدم تهنئتي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تدشين هذه المؤسسات، ونتطلع أن يكون لها دور ريادي يخدم المشاريع التنموية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الوزارة ، الدكتور خالد المجلاد، أن الوزارة خطت خطوة مباركة لدعم القطاع الغير ربحي، من خلال استحداث الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتختص بتأسيس جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لقطاعات الوزارة، والإشراف والمتابعة لأعمالها ودعمها وتمكينها لتقوم بمهامها على أكمل وجه.

وبيَّن أن هذه الإدارة تعمل وفق منهج عمل مؤسسي قائم على خطط استراتيجية وفرق عمل محترفة تعمل بروح الفريق الواحد. منوهاً بأنه رغم مرور فترة قصيرة على بداية إنشاء الإدارة، إلا أنها أثمرت ولله الحمد عن تأسيس (٣٤) منظمة غير ربحية، وتمكين (١٦) منظمة غير ربحية، وتحقيق عدد (٥٥٦٩) متطوع في المنظمات غير الربحية، وتنفيذ عدد (١٨٤) برنامجاً في المنظمات الغير الربحية.