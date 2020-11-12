شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم إغلاق 37 ورشة بخضرية الدمام الصناعية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت البلدية في خضرية الدمام الصناعية مطلع هذا الأسبوع37 ورشة مخالفة في حفلة نفذتها بهدف تحسين أوضاع المنشآت التجارية والورش والمستودعات. وجاءت الإغلاقات جاءت بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات ووجود مساكن للعمال.

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