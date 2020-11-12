شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا و4 سفارات أوروبية تدين "حادث جدة ": مخزي وجبان والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا و4 سفارات أوروبية تدين "حادث جدة ": مخزي وجبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.