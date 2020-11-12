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2020-11-12 إعلان نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم ( 50 ) في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق، الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية على الرابط .



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