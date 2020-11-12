جامعة الملك خالد تفتح القبول على برامج الدراسات العليا غير المدفوعة

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك خالد مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي (الماجستير – الدكتوراه) المتاحة للقبول للعام الجامعي المقبل 1443هـ.

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وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة اعتبارًا من صباح يوم الأحد 21 ربيع الآخر القادم إلى مساء يوم السبت 11 جمادى الأولى.

كما دعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلال الرابط، متوقعًا أن يكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم) في المراحل الثلاث (الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه)، في منتصف شهر رجب من العام الحالي.



