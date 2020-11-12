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طابع بريد تذكاري لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة 2 ريال ، بعنوان “مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية” ويشير الطابع الذي يحمل رسالة “نحو إنسانية بلا حدود” إلى جهود المملكة التي تقدمها لأغلب الدول المحتاجة من الرعاية الطبية والإغاثية والإنسانية، كما يعد مركز الملك سلمان للإغاثة من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة في تقديم المساعدات عالمياً.
وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.
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