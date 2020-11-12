2020-11-12

لحظة لا تصدق لإنقاذ طفل بعد دفنه حيًا تحت الثرى في الهند

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أظهر مقطع فيديو اللحظة المفجعة التي تم فيها إنقاذ رضيع في الهند على يد مجموعة من القرويين المذهولين الذين خالطهم الذعر عند رؤيتهم الطفل مغطى بالطين وبلا حراك بين التراب والحجارة.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإنه ليس من الواضح متى تم دفن هذا الطفل حيًا ليموت مختنقًا بفعل تنفسه التراب والطين في إحدى حقول الهند في مدينة أوتارانتشال.

وتم اكتشاف الطفل من قبل مزارع لاحظ وجهه وهو يبدأ حرث الأرض، حيث كان مغطى بالطين، وشعره وجسمه به طبقة من الأوساخ بعد رميه في قبره الصغير.

وفي البداية، كان يبدو أن الطفل لا يتحرك حتى ظن البعض أنه فارق الحياة، لكنهم استمروا في سحبه من تحت الأرض وإزاحة التراب من عليه، وبعد أن احتشد حوله مجموعة من الرجال والنساء ولفه بقطعة قماش لتدفئته ومسح فمه ظهرت حركة من يديه وقدميه.

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وعلى الفور، تم نقل الرضيع إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن في حالة مستقرة.

وتُعد حالة هذا الرضيع هي الأحدث بين سلسلة حوادث مشابهة في الهند، ففي أكتوبر 2019، تم العثور على طفلة صغيرة حديثة الولادة على قيد الحياة بعد دفنها على يد والديها اللذين كانا يأملان في إنجاب ولد.

وتم العثور على طفلة تبلغ 3 أيام داخل وعاء طيني مغلق وملفوف بقطعة قماش ودفن على بعد ثلاثة أقدام فقط تحت الأرض في محرقة جثث في قرية في شمال الهند، وقد اكتشفها العمال الذين كانوا يحفرون قبرًا لزوجين آخرين ولدت ابنتهما ميتة.

وفي عام 2017، نجت طفلة حديثة الولادة بأعجوبة بعد إلقاء والديها في الأدغال، وأيضًا، نجت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع دفنت حية لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد أن سمع السكان المحليون صرخاتها الخافتة من تحت الأرض.



