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إزالة تعديات على مواقع حكومية بمساحة 408481م2 في البرك

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2020-11-12

إزالة تعديات على مواقع حكومية بمساحة 408481م2 في البرك

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة البرك تعديات على مساحة 408481 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع في بمركز عمق التابع للمحافظة .

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وأوضح محافظ البرك عبدالرحيم بن حسين ال عبده أنه تمت إزالة هذه الإحداثيات بتوجيه من أمير منطقة عسير وقد تم تسليم المواقع التي تمت إزالتها إلى بلدية المحافظة.

وأشار إلى أن آليات البلدية أزالت الإحداثيات المخالفة بعد أن تحققت الفِرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

وشدد محافظ البرك على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية منوهاً إلى أنه ستطبق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات.

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