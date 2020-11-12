شكرا لقرائتكم تدشين مشروع المنتزه السياحي بالعرضية الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-12 تدشين مشروع المنتزه السياحي بالعرضية الجنوبية متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - العرضية الجنوبية دشنت بلدية العرضية الجنوبية مشروع المنتزه السياحي وذلك ضمن مجهودات البلدية الذاتية لتحسين المشهد الحضاري والسياحي بالمحافظة. Advertisements وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد المعشي أن البلدية أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المسرح وسيستكمل هذا المشروع خلال الفترة المقبلة. وأكد على أن إطلاق هذا المشروع الواعد سيعمل على تحسين المشهد الحضاري والسياحي في المنطقة. ‏



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