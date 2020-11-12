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تدشين مشروع المنتزه السياحي بالعرضية الجنوبية

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2020-11-12

تدشين مشروع المنتزه السياحي بالعرضية الجنوبية

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - العرضية الجنوبية

دشنت بلدية العرضية الجنوبية مشروع المنتزه السياحي وذلك ضمن مجهودات البلدية الذاتية لتحسين المشهد الحضاري والسياحي بالمحافظة.

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وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد المعشي أن البلدية أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المسرح وسيستكمل هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن إطلاق هذا المشروع الواعد سيعمل على تحسين المشهد الحضاري والسياحي في المنطقة.

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