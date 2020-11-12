وزراء مالية العشرين برئاسة السعودية يبحثون تعليق مدفوعات خدمة الدين

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يوم الجمعة الموافق لـ 13 نوفمبر 2020م.

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يأتي ذلك لمناقشة إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية، محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر 2020م على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين – دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد-19، ويشمل ذلك الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021م دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

علاوةً على ذلك، ونظرًا لحجم جائحة كوفيد-19 ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.

