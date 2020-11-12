- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن تمكّن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذًا من مقر إقامته بوحدة سكنية وسط مدينة الرياض معملًا لارتكاب جرائمه، وقد عُثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسب آلي، وطابعة، و(24) وثيقة مزورة، ومبلغ (22.000) ريال.
وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 01:49 PM
سوداني الجنسية وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن تمكّن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذًا من مقر إقامته بوحدة سكنية وسط مدينة الرياض معملًا لارتكاب جرائمه، وقد عُثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسب آلي، وطابعة، و(24) وثيقة مزورة، ومبلغ (22.000) ريال.
وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.
، بحوزته 6 أختام ومطبوعات رسمية.. شرطة الرياض تُطيح بمقيم امتهن تزوير الوثائق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بحوزته 6 أختام ومطبوعات رسمية.. شرطة الرياض تُطيح بمقيم امتهن تزوير الوثائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.