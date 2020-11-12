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أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة.
وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.سفارات أمريكا محافظة جدة
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 01:28 PM
أعربت عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه
أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة.
وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.
، سفارات أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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