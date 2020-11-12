شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه تحذير هام لمن يشجعون الفرق الرياضية كثيرة الهزائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس تحذير هام للمشجعين المصابين بالتعصب الرياضي لا سيما من يشجعون فرق كثيرة الهزائم .
وأكد " النمر " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن التعصب الرياضي مذموم في كل الأحوال .. ولكن يزداد خطره إذا كنت مريض قلب حيث يعرضك للإنفعال والتوتر وارتفاع الضغط .
واختتم قائلاً : أن هذه الأعراض تزداد خطورة إذا كنت تشجع فريق هزائمه كثيرة .
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