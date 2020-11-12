العثور على مفقودين قرب أم رجوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقودين قرب قرية أم رجوم التابعة لمحافظة المجمعة. أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقودين قرب قرية أم رجوم التابعة لمحافظة المجمعة. وكان الفريق قد استقبل خلال الساعات الماضية بلاغاً عن 3 مفقودين بالقرب من القرية. استطاع اثنين منهم الوصول إلى راعي حلال، وحالتهم حرجة، في حين جاري البحث عن المفقود الأخير.

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