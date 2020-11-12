شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تحذير للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور بخصوص "تيمز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر عبد الله السبع المحرر التقني بصحيفة إندبندنت العربية ،المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور من فتح أي رابط على تطبيق " مايكروسوفت تيمز " المستخدم بشكل كبير في الدراسة والعمل .

وأكد في فيديو توعوي له ، أن فتح أي رابط على التطبيق يعرض الجهاز للإختراق ، مؤكداً أن هناك حملة تصيد واختراقات حالياً تستهدف الطلاب والمعلمين بشكل خاص حيث يظهر تنبيه وهمي يدعي أن التطبيق يحتاج إلى تحديث .

وأضاف أنه في حال الضغط عليه يتم تحميل نسختين من " تيمز " ، النسخة الثانية يتم الوصول بها إلى بيانات حساسة وإختراق الجهاز ، مشيراً إلى أن هناك مصادر رسمية أكدت على هذا التحذير .