شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تحذير للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور بخصوص "تيمز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر عبد الله السبع المحرر التقني بصحيفة إندبندنت العربية ،المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور من فتح أي رابط على تطبيق " مايكروسوفت تيمز " المستخدم بشكل كبير في الدراسة والعمل .
وأكد في فيديو توعوي له ، أن فتح أي رابط على التطبيق يعرض الجهاز للإختراق ، مؤكداً أن هناك حملة تصيد واختراقات حالياً تستهدف الطلاب والمعلمين بشكل خاص حيث يظهر تنبيه وهمي يدعي أن التطبيق يحتاج إلى تحديث .
وأضاف أنه في حال الضغط عليه يتم تحميل نسختين من " تيمز " ، النسخة الثانية يتم الوصول بها إلى بيانات حساسة وإختراق الجهاز ، مشيراً إلى أن هناك مصادر رسمية أكدت على هذا التحذير .
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