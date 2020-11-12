مستشفى الملك فهد تنقذ حياة فتاة في بريدة بإستخدام الأشعة التداخلية

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): نجحت مستشفى الملك فهد في بريدة بمنطقة القصيم في إنقاذ حياة شابة كانت حالتها خطرة تعاني من نزيف حاد . نجحت مستشفى الملك فهد في بريدة بمنطقة القصيم في إنقاذ حياة شابة كانت حالتها خطرة تعاني من نزيف حاد . وتمكن الفريق الطبي بقيادة عضو هيئة التدريس بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة من إنقاذ حياة الفتاة بإستخدام الآشعة التداخلية . الجدير بالذكر أن تقنية الآشعة التداخيلة من أحدث تقنيات العلاج التي تتوفر في مستشفى الملك فهد ضمن خطة وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى المستشفيات .

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