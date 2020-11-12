إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا.. والشرطة تبدأ التحقيق

حصيلة أولية: لا إصابات
أفادت تقارير بتعرُّض السفارة السعودية بهولندا لحادثة إطلاق نار من قبل مجهولين، فجر اليوم الخميس، دون وقوع أي إصابات.
وأوضحت وكالة «رويترز»، أن الشرطة الهولندية فتحت تحقيقًا في الواقعة، مضيفة أن هناك عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحًا بقليل.
ولم توضِّح الشرطة الهولندية أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
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