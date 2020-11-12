تنبيهات «الأرصاد»: 4 مناطق سعودية تتأثر بهطول أمطار رعدية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل محافظات (السليمي- الشملي- بقعاء- حائل- سميراء- موقق)، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً.

كما نبهت الهيئة أيضًا إلى تكوّن أمطار رعدية على منطقة الجوف تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات (القريات- سكاكا- طبرجل)، مشيرة إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وإلى منطقة الحدود الشمالية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا مماثلًا بشأن حالة الطقس، تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وأوضحت الهيئة أنّ الحالة تشمل محافظات (رفحاء- طرف- عرعر) مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير, تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات (أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل), وتستمر الحالة حتى الـ 8 ‏مساءً.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية (الشمالية منها)، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

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