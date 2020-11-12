الأمن العام يحذر من استقبال «مكالمات مبهمة» من جهات غير رسمية

حذّر الأمن العام من استقبال أي مكالمات أو رسائل مُبهمة من جهات غير رسمية، مشددًا على أن شركات الفوركس غير المُرخصة تعمل على إيقاع ضحاياها في الفخ، لذا يجب الحذر منها.

وقال الأمن العالم عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لا تستقبل أي مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية».

وأضاف خلال إنفوجراف توعوي نشره على تويتر: «تعمل شركات الفوركس غير المرخصة على إيقاعك في فخها، احذر أن تكون ضحيتهم القادمة».

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