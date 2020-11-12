منظمة التعاون الإسلامي تدين الجريمة الجديدة للحوثيين ضد السعودية

أشادت بتصدي دفاعات التحالف للطائرة المفخخة للميليشيات..
ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم الخميس، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار «مفخخة» باتجاه المدنيين في المملكة.
وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.
يُذكر أن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، صرَّح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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