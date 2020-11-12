أكدت أن الحالة النفسية تعزز المناعة..
وجهت وزارة الصحة، نصائح لأولياء الأمور، بشان حماية الأطفال من الفيروسات الخطيرة خاصة فيروس كورنا.
وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة، عبر تويتر، أنه «من الجميل مشاركة أطفالنا متعتهم، وتعليمهم أهمية غسل اليدين، وإتباع الممارسات الصحيحة عند العطس والكحة».
وكانت الصحة ذكرت في وقت سابق، أن المواطنين الملتزمين بالإجراءات الاحترازية شاركوا في مواجهة فيروس كورنا، قائلة «من قال إنك ما شاركت في مواجهة كورونا؟.. بالعكس، كان وعيك والتزامك بالاحترازات (لبس الكمامة، غسل اليدين، التباعد، تجنب المصافحة) أهم مشاركة».
وتابعت الوزارة « نفسيتك مهمة لتعزيز جهازك المناعي في ظل جائحة كورونا، لنفسية جيدة حافظ على: النوم الكافي، الاسترخاء، المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، الانشغال بعمل ما تحبه».
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كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة من وزارة الصحة حول حماية الأطفال من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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