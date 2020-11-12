تحويل معاش الضمان بعد وفاة المستفيد وفق آلية وزارة «التنمية الاجتماعية»

شددت على ضرورة تغيير البيانات في الأحوال المدينة..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تحويل معاش الضمان بعد وفاة المستفيد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «توفي الوالد مستفيد الضمان كيف طريقة تحويل معاش الضمان إلى الوالدة والتابعين؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم تغير بياناته في الأحوال المدنية إلى متوفى, ويسقط من الضمان وتسجيل الوالدة بحيثية أرملة مع أيتام».
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