تحويل معاش الضمان بعد وفاة المستفيد وفق آلية وزارة «التنمية الاجتماعية»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تحويل معاش الضمان بعد وفاة المستفيد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «توفي الوالد مستفيد الضمان كيف طريقة تحويل معاش الضمان إلى الوالدة والتابعين؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم تغير بياناته في الأحوال المدنية إلى متوفى, ويسقط من الضمان وتسجيل الوالدة بحيثية أرملة مع أيتام».

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