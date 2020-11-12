السعودية اليوم / سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد يُدشن الموقع الإلكتروني لمركز التحكيم الهندسي السعودي



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي, الموقع الإلكتروني للمركز, بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة

ويسهم الموقع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز دور المركز في التواصل ونشر ثقافته لجميع الفئات المستفيدة والمستهدفة في مجال التحكيم الهندسي والفصل في المنازعات الهندسية وسهولة الوصول للخدمات الإلكترونية في الإجراءات المتعلقة بذلك تعزيزاً للتحول الرقمي والتواصل مع المستفيدين.

// انتهى //

11:32ت م

0028



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسدشّن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي, الموقع الإلكتروني للمركز, بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري .ويسهم الموقع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز دور المركز في التواصل ونشر ثقافته لجميع الفئات المستفيدة والمستهدفة في مجال التحكيم الهندسي والفصل في المنازعات الهندسية وسهولة الوصول للخدمات الإلكترونية في الإجراءات المتعلقة بذلك تعزيزاً للتحول الرقمي والتواصل مع المستفيدين.// انتهى //11:32ت م0028

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