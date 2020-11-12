السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، قام معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بزيارة سفارة مملكة البحرين في الرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ـ رحمه الله ـ .

ونقل معاليه تعازي ومواساة سمو وزير الخارجية لسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره لمعاليه على مشاعره الأخوية الطيبة، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

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11:28ت م

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