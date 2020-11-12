

المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

حصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة

ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبي المركز لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة .

// انتهى //

11:01ت م

0022



المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسحصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، حيث يشمل البرنامج 11 تخصصاً تقام فيها الدورات التدربيبة وهي "جراحة عامة, جراحة صدر, جراحة شرايين, جراحة أطفال, أشعة صوتية، عناية مركزة, طب طوارئ, قسطرة قلبية, جراحة قلب كبار, دورات أبحات, جراحة قلب أطفال".ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبي المركز لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة .// انتهى //11:01ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجديد الاعتماد لمركز القلب في المدينة المنورة لمدة 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.