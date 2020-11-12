شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لإصابات كورونا في أوكرانيا والرئيس يدخل المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الوزير ماكسيم ستيبانوف أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 500865 في حين بلغ عدد الوفيات 9145. وأشار إلى تسجيل 198 وفاة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
من ناحية أخرى قال مسؤول رئاسي أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعالج بالمستشفى بعد إصابته بالفيروس هذا الأسبوع.
وقالت متحدثة باسم الرئاسة لرويترز "عاد أولا إلى منزله لكنه قرر الانتقال إلى (مستشفى) فيوفانيا... لا شيء خطير".
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