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البريد تصدر طابعاً تذكارياً لمركز الملك سلمان للإغاثة

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «2 ريال»، بعنوان "مركز الملك سلمان للإغاثة الانسانية" ويشيرالطابع الذي يحمل رسالة " نحو إنسانية بلا حدود" جهود المملكة العظيمة التي تقدمها لأغلب الدول المحتاجة منالرعاية الطبية والإغاثية والانسانية، كما يعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة فيتقديم المساعدات عالمياً.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحجوالاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافيةوالفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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