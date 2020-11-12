شكرا لقرائتكم خبر عن البريد تصدر طابعاً تذكارياً لمركز الملك سلمان للإغاثة والان نبدء بالتفاصيل
وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحجوالاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافيةوالفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.
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