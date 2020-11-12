شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين للعزاء في رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
ونقل معاليه تعازي ومواساة سمو وزير الخارجية لسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره لمعاليه على مشاعره الأخوية الطيبة، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.
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