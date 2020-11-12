شكرا لقرائتكم خبر عن 107 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ (107) آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.