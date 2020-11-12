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107 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة

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قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ (107) آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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