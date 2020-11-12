تعرف على أسباب خوف أمريكا من تقنيات الجيل الخامس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب خبراء في الولايات المتحدة عن مخاوفهم من أن تؤثر شبكات اتصال الجيل الخامس 5G على رادارات الطائرات ما ينتج عنه حوادث تصادم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه المخاوف أثيرت مؤخرا بعد السماح لشبكة 5G باستخدام طيف ترددي يتراوح ما بين 3.7 إلى 3.98 جيجا هرتز.



وبحسب الهيئة الفنية الراديوية للملاحة الجوية (RTCA) التي تقدم توجيهات إلى إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في أمريكا، عمليات شبكة 5G التي تستخدم هذا التردد يمكن أن تتداخل بصورة مؤذية مع مقاييس الارتفاع الرادارية للطائرات التي تستخدم تردد من 4.2 إلى 4.4 جيجا هرتز.

وتقيس أجهزة قياس الارتفاع بالرادار ارتفاع الطائرة فوق التضاريس والمخاطر المحتملة الأخرى مثل الجبال أو المباني.

وحذرت وثائق أصدرتها (RTCA) من أن شبكة الجيل الخامس يمكن أن تشكل "خطر بالغ" على الطيران.

كما حذرت من أن هذه الشبكات يمكن أن تؤثر على عمليات الملاحة والطائرات في كل من الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، مع احتمال حدوث إخفاقات كارثية تؤدي إلى وفيات متعددة في غياب وسائل التخفيف المناسبة.

وحتى الآن يحذرون من أن هناك حاجة لمزيد من البحث في هذه القضية، من كل من صناعات شبكات الطيران وشبكات المحمول.

وقال تيري ماكفينيس، الرئيس والمدير التنفيذي لـRTCA: "يسعدنا تقديم هذه المعلومات الفنية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) التي توفر تقييما كميا لأداء مقياس الارتفاع بالرادار أثناء التداخل من انبعاثات 5G المتوقعة المستخدمة في صناعة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة".

وتابع"سيكون الفهم الشامل للمخاطر المرتبطة بهذا التداخل والتأثير على سلامة الطيران أمرا حيويا في الجمع بين منظمي الطيران والطيف معا لضمان استمرار حماية أنظمة الطيران ذات الأهمية الحيوية لأغراض السلامة العامة".

وبدأت المملكة المتحدة بطرح شبكة اتصال الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد حوالي 100 بلدة ومدينة. وأطلقت الصين بالفعل ما تدعي أنه أول قمر صناعي 6G في المدار على مستوى العالم، ويمكن أن يكون أسرع بـ100 مرة من 5G.