فحوصات كورونا وقواعد السفر.. سوق سوداء خطرة تجتاح العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدت قواعد السفر الجديدة إلى ظهور سوق سوداء لفحوصات "كوفيد-19" السلبية في شتى أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن ظهور تلك السوق السوداء يأتي مع طلب مزيد من الدول من المسافرين إثبات سلبية إصابتهم بالفيروس قبل الدخول.

واعتقل سبعة أشخاص الأسبوع الماضي في فرنسا بسبب التلاعب في فحوصات فيروس كورونا المستجد بمطار شارل ديجول الدولي، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وتقاضى المشتبه فيهم، الذين لم تكشف هوياتهم، ما يصل إلى 360 دولارًا مقابل الاختبارات المزيفة.

وتتبعت السلطات الدائرة بعد العثور على أحد المسافرين إلى إثيوبيا ومعه فحص مزيف، طبقًا للتقرير. ويواجه المحتالون المشتبه فيهم عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام حال إدانتهم.

وفي أمريكا الجنوبية، اعتقلت السلطات البرازيلية أربعة سياح قدموا نتائج فحوصات مزيفة بعدما سافروا إلى إحدى سلاسل الجزر الواقعة قبالة ساحل الدولة التي تطلب من المسافرين إثبات سلبية إصابتهم بالفيروس.

أما في إنجلترا، قال رجل لصحيفة محلية إنه تمكن من السفر إلى باكستان باستخدام اختبارات أحد أصدقائه السلبية لـ"كوفيد-19" وقام بتغيير اسمه.

وقال الرجل، الذي لم يرد ذكر اسمه، لصحيفة "تليجراف لانكشاير" البريطانية: "يمكنك ببساطة الحصول على نتائج فحصهم السلبي وتغيير الاسم وتاريخ الميلاد بتلك الخاصة بك. وتضع أيضًا تاريخ الاختبار ليكون ضمن المدة المطلوبة."

وأضاف: "تقوم بتحميل البريد الإلكتروني، وتغييره، ثم طباعته"، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول على الاختبار الذي يحتاجه من أجل السفر لأنه ليس عاملًا أساسيًا.