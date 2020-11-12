هجوم جدة وطائرات الحوثي.. إدانات متواصلة تدعم السعودية ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات الهجوم الإرهابي بمدينة جدة، واستمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه السعودية.

وأكدت الدول والمنظمات وقوفها إلى جانب السعودية، ودعم لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



وعبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته "للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن إصابة شخصين بجروح".

وأعرب في بيان عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

بدوره، ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين في السعودية.

وأشاد العثيمين، في بيان، بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.





وأدانت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في السعودية، الأربعاء، الهجوم الذي وقع في مدينة جدة، معتبرين أنه "مخزٍ وليس له أي مبرر".

من جانبها، أدانت مصر الهجوم الإرهابي في جدة، مؤكدة وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



كما أعلنت دولة الكويت إدانتها للهجوم الإرهابي في جدة، مؤكدة تضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكدت البحرين كذلك على دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها.

وشدد الأردن أيضا على وقوفه المطلق إلى جانب السعودية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وكانت سلطات الأمن السعودية فرضت طوقا أمنيا على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وعرضت القناة لقطات للمنطقة المحيطة بها.

وفي أعقاب ذلك أعلنت السعودية وقوع حادثة اعتداء أثناء حضور عدد من القناصل للمناسبة في جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية باشرت، الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.

وأضافت أن الحادث نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقال المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت حادثة الاعتداء الجبان، وبدأت التحقيقات.